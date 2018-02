Drew Barrymore ontwerpt collectie voor Crocs KDL

05 februari 2018

14u57 0 Celebrities Crocs heeft voor het eerst een collectie gelanceerd in samenwerking met een bekendheid en de keuze is gevallen op Drew Barrymore. De actrice mocht niet alleen een ' special edition' voor vrouwen en kinderen ontwerpen, ze is vanaf nu ook het uithangbord van Crocs.

De debuutcollectie van Drew Barrymore voor Crocs bestaat vooral uit Crocs in geel en blauw met liefdevolle boodschappen en kleine versieringen. "Voor mijn allereerste collectie ooit heb ik me laten inspireren door de liefde, positiviteit en de rare gewoontes die we allemaal hebben en die ons uniek maken", vertelt de actrice. "Ik heb hier oprecht veel liefde in gestopt."

De collectie, met prijzen tussen de 54,99 en 34,99 euro, is wereldwijd te koop.