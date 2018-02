Drew Barrymore koopt enkel designerkleding in de solden: "Ik wil die hoge prijzen anders gewoon niet betalen" KDL

20 februari 2018

13u36 0 Celebrities Drew Barrymore (42) mag dan al sinds jaar en dag een gevierde actrice zijn, toch wil dat niet zeggen dat ze het geld dat ze verdient door ramen en deuren gooit.

"Ik weet wat er 'in' is in de modewereld en ik heb een stylist die me de juiste stukken geeft wanneer ik op de rode loper moet, maar ik koop zelf geen designerkledij omdat ze de prijzen gewoon te hoog vindt. "Ik wacht altijd tot ze verlaagd zijn in prijs of echt in solden zijn", vertelt Drew. "Ik hou ook van een bepaalde outlet website voor designerkledij waar je een stuk soms aan bijna 80 percent korting kan krijgen. Pas dan kan ik de aankoop voor mezelf verantwoorden."