Drew Barrymore huilt elke dag tijdens quarantaine: “Ik kan niet én de ouder én de leerkracht zijn” MVO

15 april 2020

12u02

Bron: Today Show 0 Celebrities Actrice Drew Barrymore (45) huilt naar eigen zeggen élke dag tijdens de opgelegde quarantaine. Vooral omdat ze het ‘te druk’ heeft met het huisonderwijs van haar twee dochters.

Barrymore geeft Olive (7) en Frankie (5) namelijk elke dag thuis les. Hoewel de kinderen nog heel jong zijn vindt ze dat noodzakelijk. “Ik vind het zo moeilijk om discipline en onderwijs te combineren”, zei ze in een interview met de Today Show via videochat. “Daarnaast ben ik ook bezig met het promoten van een beauty-campagne, maar het is bijna onmogelijk om de kinderen bezig te houden wanneer ik aan het werk ben.”

Vandaar de vele tranen. “Elke dag huil ik, bijna de hele dag. Net zoals kerk en staat gescheiden moeten blijven, zou dat bij ouderschap en onderwijs ook zo moeten zijn. Het is echt een warboel: ik ben de ouder, de leerkracht, de verzorger én de politieagent die hen onder controle moet houden. Ik heb nog nooit zoveel respect gehad voor leerkrachten als vandaag...”

Drew deelt haar twee dochters met ex-man Will Kopelman, maar het lijkt erop dat de meisjes tijdens de quarantaine permanent bij haar verblijven. Ze staat er dus alleen voor.

Ze kan echter niet overal op evenveel begrip rekenen. “Drew, je reactie op twee kinderen die thuis zijn is beschamend. Alle ouders zijn zowel een kindervriend als een politieagent. Of is dat normaal gezien de nanny?”, klinkt het op sociale media.