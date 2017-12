Drew Barrymore hoeft geen nieuwe man: "Ik heb genoeg aan mijn dochters" KDL

Bron: Instyle 0 afp Drew Barrymore Celebrities Drew Barrymore en haar man Will Kopelman vroegen in april de scheiding aan na een huwelijk van vier jaar, en sindsdien gaat de actrice als vrijgezel door het leven. Dat vindt ze absoluut niet erg. "Ik heb genoeg aan mijn dochters", vertelt ze aan Instyle.

"Ik haal zoveel voldoening uit mijn dochters dat ik het gevoel heb dat mijn hoofd alleen maar overstroomt. Als liefde een fysieke vorm aan zou nemen, zou ik een overvolle kalkoen of een piñata zijn. Dus ik heb er op dit moment niet echt trek in", zegt Barrymore, wanneer de journalist van het magazine polst naar de romantiek in haar leven. "Ik had nooit gedacht dat ik zo tevreden zou zijn zonder een romantische relatie te hebben." Voor Drew was het al haar derde scheiding.

De 43-jarige Drew heeft twee dochters, Olive (5) en Frankie (3), uit haar huwelijk met Will en de ex-geliefden maken duidelijk dat ze nog steeds goede vrienden zijn. Zo vierden ze afgelopen week nog Kerst samen.

#coparenting #kidsnaping Yay successful Xmas morning Een foto die is geplaatst door null (@drewbarrymore) op 25 dec 2017 om 21:20 CET