Drew Barrymore en John Boyega spelen 'Spill Your Guts or Fill Your Guts' bij James Corden SD

22 maart 2018

17u50

Bron: Kameraki 0

Vissenogen, vogelspeeksel en kalkoentestikels: dat is slechts een greep uit de vele lekkernijen die James Corden voorschotelt aan Drew Barrymore en John Boyega in 'The Late Late Show'.