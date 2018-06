Dramatisch geflopte YouTube-ster Rebecca Black redt haar reputatie 7 jaar na 'Friday'-fiasco: "Wat een stem!" MVO

20 juni 2018

17u20 4 Celebrities Ken je Rebecca Black nog? In 2011 bracht ze haar eerste single 'Friday' uit, maar die werd verschrikkelijk slecht ontvangen. Nu is ze terug als kandidate bij talentenjacht 'The Four', en daar doet ze monden openvallen - op een positieve manier, deze keer.

Ze was slechts een tiener van 13 toen 'Friday' haar leven op zijn kop zette. "Het begon zo cool", herinnert ze zich. "Ik mocht een videoclip opnemen in L.A., samen met al mijn vrienden. Ik was jong en naïef en had niet door dat iemand een internet-meme van me probeerde te maken..."

De lyrics van het nummer waren namelijk zo slecht dat het alleen maar opzettelijk kon zijn gebeurd. Een internet-meme is een persoon of beeld waarmee wordt gelachen. Meestal wordt zo'n meme duizenden keren gedeeld. Met drie miljoen duimpjes omlaag, was haar video de meest geflopte uit de geschiedenis van YouTube. "Mijn leven ging erdoor kapot", bekent Rebecca. "Ik werd gepest, zowel door mensen die ik kende als die ik niet kende. Ze stuurden me berichten via het internet en zeiden dat ik mezelf van kant moest maken. Ik was nog maar een tiener, daar was ik niet op voorbereid."

(Lees verder onder video, nvdr)

Tweede kans

Gelukkig heeft ze haar passie voor muziek toch niet verloren. "Heel mijn leven draaide rond muziek. Al sinds mijn kindertijd speelde ik piano en kreeg ik zanglessen. Ik wilde er niet mee stoppen." Daarom nam ze deel aan het huidige seizoen van 'The Four': een Amerikaanse talentenjacht waarbij vier artiesten, die uitgekozen worden door een jury, een plaatsje krijgen op één van vier stoelen.

Andere artiesten komen hen uitdagen met hun audities. Vindt de jury dat iemand goed genoeg is om één van 'de vier' te kunnen verslaan? Dan mogen ze een zang-battle met elkaar aangaan. Daarna beslist het publiek wie de winnaar is. Als de uitdager wint, mag die de plaats op de stoel innemen.

Rebecca, ondertussen al 20, verraste met haar zwoele versie van 'Bye, bye, bye', een cover van The Backstreet Boys.

(Lees verder onder de video, nvdr)

Geen stoel, wel gezichtsherstel

"Ik heb het gevoel dat je de ultieme vorm van cyberpesten hebt overwonnen, en nu sta je hier en zie je eruit als een godin", aldus jurylid Meghan Trainor.

Rebecca schopte het tot een duel, maar verloor helaas van James, die al langer een plaatsje in het programma had veroverd.

Voor de jonge vrouw ging het echter om meer dan dat. Ze mag dan wel uit het programma liggen, ze heeft wel mooi op nationale televisie kunnen bewijzen dat ze wél kan zingen.

"Wat jij hier vandaag gedaan hebt is heel straf", beaamt rapper Diddy, ook lid van de jury. "Om van zoiets terug te komen, zeker in deze tijden waarin iedereen zoveel bezig is met sociale media... respect!"