Drake klaagt vrouw aan omdat ze hem beschuldigde van verkrachting TK

19 september 2018

12u59

Celebrities Drake sleept een vrouw voor de rechter die claimde zwanger te zijn van de zanger en hem later beschuldigde van verkrachting. Dat meldt Music News.

De Canadese zanger erkent dat hij de vrouw, Layla Lace, in februari 2017 ontmoette toen hij in het Britse Manchester was voor zijn Boy Meets World Tour. Na zijn concert hadden de twee, met wederzijdse instemming, seks in Drakes hotelkamer. In April 2017 meldde Layla op Instagram zwanger te zijn van de zanger, maar dat hij niet reageerde op haar berichten.

De vrouw stapte daarop naar de politie in New York met het verhaal dat Drake haar zou hebben verkracht in Manchester, waarop de zaak werd doorverwezen naar de politie in de Britse stad. Deze onderzocht de zaak en hoorde Drake over de beschuldigingen, waarop hij werd vrijgesproken. Volgens de zanger eiste Layla daarop miljoenen dollars in ruil voor haar stilzwijgen.

Drake klaagt nu op zijn beurt Lace aan voor onder meer afpersing, emotionele mishandeling, fraude en laster en eist een schadevergoeding.