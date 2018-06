Drake heeft zoontje genaamd Adonis met deze pornoster, en geeft haar kindergeld MVO

01 juni 2018

Drake (31) heeft een geheime zoon, maar hij ondersteunt die wel financieel, zo melden verschillende bronnen. Moeder Sophie Brussaux, een pornoster, krijgt kindergeld van de rapper.

Eerder deze week rapte concurrent Pusha T over het jongetje Adonis, dat Drake volgens het nummer geheim zou houden. De Canadese rapper heeft inderdaad nooit publiekelijke uitspraken gedaan over de baby, maar volgens insiders onderhoudt hij Sophie al sinds ze zwanger raakte. Wel zou hij op korte termijn een dna-test willen laten doen, om vast te stellen of Adonis echt van hem is.

De drievoudig Grammywinnaar werd begin 2017 in Amsterdam gespot met Sophie. Drie maanden later vertelde ze aan TMZ dat ze zwanger was van de rapper. Ze publiceerde een sms-gesprek, volgens haar met Drake, waarin hij haar vroeg een abortus te ondergaan. Een woordvoerder van de muzikant liet toen weten dat Sophie had toegegeven relaties te hebben met meerdere mannen. De zegsman gaf aan dat als het kind inderdaad van Drake zou blijken te zijn, hij zijn verantwoordelijkheid zou nemen.

