Drake geeft fooi van 10.000 euro bij McDonald's

31 januari 2019

Een meer dan prima avondje voor twee vrouwelijke medewerkers van een McDonald's vestiging in Los Angeles. Die kregen namelijk een bezoekje van Drake, wat op zichzelf al leuk was, maar de zanger beloonde hen beiden met een fooi van 10.000 dollar. Drake gaf de dames het geld in contanten en had dus een goedgevulde portemonnee bij zich.

Mede-bezoekers konden hun ogen niet geloven en maakten stiekem foto’s van Drake. De zanger postte zelf een foto waarop hij te zien is tijdens het bestellen van zijn eten. Wat hij exact heeft besteld is niet bekend, maar dat Drake een groot fan is van de fastfoodketen is geen geheim. Zo liet hij ooit op een afterparty na zijn concert frietjes, kipnuggets en cheeseburgers voor al zijn gasten bezorgen.

Ook het geven van geld is niets nieuws voor hem. Zo betaalt hij regelmatig boodschappen voor vreemden in een winkel en doneerde hij 200.000 dollar aan studenten van de universiteit van Miami om hun scholing te betalen.