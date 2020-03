Drake deelt eerste foto's van zoontje Adonis SDE

30 maart 2020

22u05

Bron: ANP 0 Celebrities Lang bleef het een mysterie, maar nu weten we eindelijk hoe Adonis, het tweejarig zoontje van Drake (33), eruitziet. De rapper deelde op Instagram enkele foto’s van het jongetje, die hij deelt met de Franse pornoster Sophie Brussaux (30).



Ook voor Drake zijn het moeilijke tijden, en dus deelde hij op Instagram enkele foto’s van verschillende familieleden die hij moet missen tijdens deze coronacrisis. Daarbij ook zijn zoontje Adonis, die tot nu toe uit de spotlights bleef. Met zijn blonde krullen en grote blauwe ogen is het jongetje niet meteen het evenbeeld van papa Drake, al zijn de gelijkenissen tussen de twee wél duidelijk zichtbaar.

Adonis is het zoontje van Drake en de Franse voormalige pornoster Sophie Brussaux, die elkaar leerden kennen in Amsterdam. De geboorte van het jongetje in oktober 2017 werd strikt geheim gehouden. Rapper Pusha T verklapte in het nummer ‘The Story Of Adidon’ dat Drake vader geworden was, waarna de Canadese rapper niet anders kon dan de waarheid vertellen. Brussaux en Adonis wonen in Parijs, en Drake betaalt alimentatie voor zijn zoon.

Innerlijke licht

Nu hij Adonis niet kan zien, valt hem dat moeilijk, schrijft hij op Instagram. “Het meest belangrijke nu is dat je in contact staat met je eigen innerlijke licht. Dat zorgt voor de grootste openstelling ooit. Vertrouw erop dat je allemaal de kracht bezit om dat te doen. En om dat te kunnen doen moet je in contact staan met de mensen en dingen die jou veel plezier brengen. Wanneer je gedachten afdwalen en gepieker en angst overblijven, besteedt je aandacht dan gelijk aan iets wat licht geeft.”

Wel wil ook de rapper graag weer bij zijn geliefden zijn. “Ik houd van en mis mijn prachtige familie en vrienden en ik kan niet wachten tot de plezierige dag dat we weer allemaal samen kunnen zijn.”