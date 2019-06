Drake betaalt 315.012 euro aan model dat hem beschuldigt van seksueel misbruik SD

20 juni 2019

17u50

Bron: Metro UK 0 Celebrities Drake (32) heeft naar verluidt een schikking getroffen met Layla Lace (32), de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Dat meldt The Blast. De rapper zou Layla 350.000 dollar, zo’n 315.012 euro, betaald hebben.

Instagrammodel Layla Lace ontmoette Drake in februari 2017, toen de rapper in Manchester optrad. Layla diende een aanklacht in tegen de Canadees: “Drake dwong me om orale seks met hem te hebben”, zei ze. “Het was geen normale orale seks, maar meer een fetisj”. Er zou een maatbeker aan te pas gekomen zijn, maar meer details zijn niet bekend. Drake liet weten dat hij inderdaad seks had met Layla, maar dat het met wederzijdse toestemming was. “Layla had vrijwillig en schijnbaar met veel plezier orale seks”, liet hij toen optekenen. Naar verluidt zou Layla erg kwaad geworden zijn dat Drake haar niet had uitgenodigd om mee te gaan op tournee.

In april 2017 beweerde Layla dat ze zwanger was van Drake, al was er geen enkel bewijs, en weigerde ze om een zwangerschapstest te doen. In juni nam het model dan contact op met de politie van New York. Ze beweerde dat Drake haar verkracht had tijdens hun nacht in Manchester. De politie van New York verwees de zaak door naar hun collega’s in Manchester, maar die vonden geen enkel bewijs tegen de Canadese rapper. In september 2018 probeerde Drake om klacht in te dienen tegen Layla vanwege het veroorzaken van emotioneel leed, fraude, laster en het misbruik van de procedure. Die zaak zou nu ook van de baan zijn dankzij de schikking.