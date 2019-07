Draait recente ruzie tussen Gallagher-broertjes eigenlijk rond Liams dochter Molly? SD

08 juli 2019

10u15 0 Celebrities Vorige week werd duidelijk dat de Gallagher-broertjes, Noel (52) en Liam (46), nog steeds niet door een deur kunnen. Nadat Noels vrouw een gemene opmerking over Liam gemaakt had, stuurde die een Vorige week werd duidelijk dat de Gallagher-broertjes, Noel (52) en Liam (46), nog steeds niet door een deur kunnen. Nadat Noels vrouw een gemene opmerking over Liam gemaakt had, stuurde die een dreigend sms’je naar zijn nichtje Anais. Maar de ruzie zou zijn oorsprong nu vinden bij Molly Moorish, de dochter van Liam. Dat schrijft The Mirror.

Niet Noels vrouw maar Molly Moorish, de 22-jarige dochter van Liam, zou aan de basis liggen van de meest recente ruzie tussen de twee Gallagher-broertjes. Molly is de dochter van Liam en zangeres Lisa Moorish. De twee hadden een korte affaire, maar gingen al snel uit elkaar. Pas een jaar geleden ontmoette Liam zijn dochter voor het eerst. Sindsdien klikt het erg goed tussen Liam en Molly. De twee gaan samen op vakantie en Molly denkt er zelfs over na om zijn achternaam aan te nemen. Daar knelt nu het schoentje. Naar verluidt was Molly al jaren bevriend met oom Noel en zijn vrouw Sara en hebben ze nu bijna geen contact meer. “Liam gaf jarenlang geen moer om Molly”, vertelt een bron. “Nu maakt ze plots deel uit van de bende en is Noel een verre herinnering geworden. Molly is familie wat hem en Sara betreft, en ze hebben haar altijd zo behandeld. Maar nu ze deel uitmaakt van de ‘dark side’ is dat allemaal gestopt.”

Liam heeft nu op Instagram op die geruchten gereageerd. “Noel Gallagher en zijn zogenoemde familie hebben mijn lieflijke dochter nooit op vakantie genomen. Ze hebben haar nooit geholpen met haar opleiding en zijn vrouw heeft Molly geblokkeerd op Instagram op het moment dat ze contact met mij kreeg.” Hij voegt eraan toe: “Ze heeft Molly ook verbannen van alle concerten van Noel - een verborgen zegen als je het mij vraagt, want ze zijn verschrikkelijk saai. Zijn vrouw kwam op mijn dochter af in een club, en lachte haar in haar gezicht uit - erg intimiderend als je het mij vraagt, en niet het gedrag dat je van een 50-jarige vrouw zou verwachten. Noel Gallagher, je wenste dat Damon Albarn aids zou krijgen. Laat voor altijd je hoofd in schaamte hangen, jij walgelijke mens.”