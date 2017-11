Draagmoeder Kim Kardashian wist niet wiens baby ze droeg MVO

13u00 0 EPA Celebrities Eerder raakte al bekend dat Kim Kardashian en haar echtgenoot Kanye West niet veel contact hadden met hun draagmoeder. Nu blijkt echter dat de vrouw in kwestie helemaal niet wist wiens kind ze verwachtte.

Toch niet in het begin, zo verklaart Kim zelf in een interview. "Het was mogelijk om volledig anoniem afspraken te maken met een draagmoeder. Dus hebben we dat ook maar gedaan. Ik maakte me zorgen, zie je... Wat als de draagmoeder geen fan van mij was, of van mijn man? Wat als ze onze baby helemaal niet zou willen dragen?"

De vrouw, wiens naam onbekend is, had er dus geen idee van dat ze een toekomstige celeb in haar buik droeg. Uiteindelijk besliste Kim dat ze wél een relatie wilde met de vrouw die haar derde kind de wereld in zal helpen. "Het viel super goed mee! Ze had onze realityshow gezien, al was ze geen superfan, want dat had vreemd geweest. Ze zei dat ze gezien had hoe hard ik worstelde met mijn aandoening, die me belet om nog kinderen te krijgen, en ze was blij dat ze me bij kon staan!"

De draagmoeder is een Afro-Amerikaanse vrouw die zelf al twee zoontjes heeft met haar eigen echtgenoot. Ze was niet aanwezig op het babyfeestje van de Kardashians, gezien ze Kim nog maar pas ontmoet heeft en het verrassende nieuws nog niet aan haar zoontjes heeft verteld. Ze wil hen dus beschermen voor een mogelijk mediacircus.