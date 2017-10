Dr. Phil ontkent vluchtmisdrijf na aanrijding skateboarder TK

06u50

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Dr. Phil McGraw heeft gereageerd op de aanrijding die hij afgelopen vrijdag veroorzaakte. McGraw reed weg in zijn auto bij de Universal Studios in Los Angeles en wilde een bestelbusje inhalen. Daarbij raakte hij een skateboarder die wilde oversteken.

Waar het slachtoffer eerst beweerde dat het goed met hem ging, kwam hij daar later op terug en dreigde hij Dr. Phil aan te klagen. De bekende tv-psycholoog gaf daarna via zijn woordvoerder een statement: "Dr. Phil heeft gesproken met de heer in kwestie ten tijde van het ongeluk en er werd hem verzekerd dat alles goed ging. Mocht de politie vragen hebben, dan werkt hij uiteraard graag mee. Hij gelooft dat hij geen overtreding heeft begaan."



De skateboarder, Terrence Bembury, is na het ongeval naar het ziekenhuis gegaan, toen Dr. Phil al was weggereden. Hij klaagde over een pijnlijke schouder en had last van zijn been. De jongen postte vervolgens een foto op social media, gericht aan de presentator, met de boodschap dat hij door zijn toedoen twee dagen niet kon werken. Ook meldde hij een afspraak met een advocaat te hebben. Tevens was Bembury verbolgen over het feit dat Dr. Phil niet naar zijn naam vroeg en niet op de politie bleef wachten. De foto's werden intussen wel verwijderd.