Dr. Phil moet zich verontschuldigen na ‘domme’ uitspraak: “Jaarlijks 45.000 doden in auto-ongelukken, maar daarvoor sluiten we het land niet af” MVO

19 april 2020

10u40

Bron: ANP 0 Celebrities Dr. Phil heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken over het coronavirus. Eerder deze week vergeleek hij de sterftecijfers van het coronavirus met sterfgevallen als gevolg van auto-ongelukken, het roken van sigaretten en verdrinkingen in zwembaden.

“Jaarlijks sterven 45.000 mensen door auto-ongelukken, 480.000 aan sigaretten, 360.000 per jaar in zwembaden. Maar daarvoor sluiten we het land niet af”, zei Dr. Phil donderdag in een uitzending van Fox News. Die vergelijkingen noemde hij een dag later slechte voorbeelden.

“Wat ik vind, is dat we uitgebreide tests en voortdurende bescherming van de risicogroepen in onze gemeenschap nodig hebben”, zei Dr. Phil McGraw vrijdag tijdens een sessie van Facebook Live. “Gisteravond zei ik dat we als samenleving ervoor hebben gekozen om elke dag met een bepaald beheersbaar dodelijk risico te leven, zoals roken, auto-ongelukken en zwemmen. Ja, ik weet dat die niet besmettelijk zijn, waardoor het slechte voorbeelden zijn.”

Excuses

Dr. Phil bood bood zijn excuses aan. “Als je beledigd bent door mijn woordkeuze, bied ik je mijn excuses aan.” Hij voegde eraan toe dat hij het eens is met de richtlijnen van de Amerikaanse autoriteiten om thuis te blijven en afstand van andere mensen te bewaren om risicogroepen te beschermen.

Dr. Phil is niet de enige tv-presentator die kritiek kreeg met zijn pleidooi het gewone leven te hervatten in de Verenigde Staten. Ook Dr. Oz maakte excuses na controversiële uitspraken over het coronabeleid. Hij pleitte voor heropening van de scholen en zaaide verwarring met een misinterpretatie van wetenschappelijke cijfers. “Ik realiseer me dat ik met mijn commentaar over de risico’s rond het heropenen van scholen mensen in de war heb gebracht en van streek heb gemaakt, wat nooit mijn bedoeling was”, zei Dr. Oz achteraf in een video op Twitter. “Ik heb me vergist.”