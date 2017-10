Dr. Phil is niet onder de indruk van Weinsteins 'behandeling' TK

13u35 0 CBS Celebrities Klinisch psycholoog en tv-vedette Dr. Phil gelooft niet dat de behandelingsweek van Harvey Weinstein veel heeft uitgehaald. Dat zei hij tijdens een bezoekje aan de Late Show.

Talkshowhost Stephen Colbert nodigde Dr. Phil uit en peilde naar zijn mening over Weinstein. De van seksuele intimidatie en verkrachting beschuldigde producer liet zich opnemen voor zijn seksverslaving, maar verliet de kliniek al na amper een week.

"Is dat hoe dat werkt?", vroeg Colbert zich af. Het antwoord was klaar en duidelijk: "F*ck nee", antwoordde de psycholoog. Het is onmogelijk om op een week tijd van een verslaving af te raken, klinkt het. En daarnaast gelooft de man zelfs niet in een seksverslaving. "Er zijn heel wat collega's die ik erg respecteer die er wel in geloven, maar ik denk niet dat het een ziekte is. Het is gewoon iets wat mannen zeggen als ze betrapt worden door hun vrouw."

Hij geeft wel toe dat er een probleem is rond seksuele intimidatie in onze maatschappij, "maar dat probleem is echt niet groter in Hollywood", aldus Phil. "Het komt overal voor, we praten gewoon liever over bekende, mooie mensen."