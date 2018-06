Dr. Dre moet koptelefoon-ontwerper 22 miljoen betalen Redactie

28 juni 2018

23u28

Bron: AD 0 Celebrities Een rechter in Los Angeles heeft Dr. Dre woensdag gesommeerd 25,2 miljoen dollar, zo'n 22 miljoen euro, over te maken naar een voormalig zakenpartner.

Uit rechtbankpapieren die TMZ in handen heeft blijkt dat de rapper en Beats-medeoprichter Jimmy Iovine zijn aangeklaagd door Steven Lamar. Hij beweert dat hij nooit betaald heeft gekregen voor zijn designwerk aan drie modellen Beats by Dre-koptelefoons en daardoor recht heeft op zowel die inkomsten als royalty's op de ontwerpen.

De Beats-oprichters vonden echter dat Lamar alleen rechten had op het ontwerp van de eerste koptelefoon van hun merk. De rechter stelde hen woensdag in het ongelijk gelijk.

Dr. Dre lanceerde het elektronicamerk in 2008. In 2014 verkocht hij Beats voor 3 miljard aan Apple. Dat maakte hem de rijkste man in de hiphopindustrie.