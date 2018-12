Doutzen Kroes terug in top 10 van best betaalde modellen MVO

14 december 2018

07u25 0 Celebrities Kendall Jenner is het best betaalde model ter wereld. In de Top 10 die zakenblad Forbes opstelde, maakte de Nederlandse Doutzen Kroes haar rentree.

Kendall verdiende tussen juni 2017 en juni 2018 22,5 miljoen dollar (19,8 miljoen euro), een half miljoen meer dan vorig jaar toen ze de lijst ook al aanvoerde. Daarmee stootte ze in 2017 Gisele Bündchen na vijftien jaar van de troon.

Op de tweede plaats in de lijst staat Karlie Kloss, die 13 miljoen (11,4 miljoen euro) binnenharkte. Doutzen staat op de tiende plek met een inkomen van 8 miljoen dollar (7 miljoen euro), dat ze volgens Forbes voornamelijk verdiende met lucratieve contracten met merken L’Oréal en Piaget.

Ondanks haar royale inkomen is Kendall (23) niet de grootverdiener in haar familie. Zusje Kylie (21) verdiende in dezelfde periode zo’n 167 miljoen dollar (147 miljoen euro), het overgrote gedeelte met haar make-upmerk Kylie Cosmetics.