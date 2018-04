Dotan hoopt vertrouwen terug te kunnen winnen: "Het verhaal van het vliegtuig is wél waar" MVO

17 april 2018

07u21 1 Celebrities Dotan hoopt dat er nog toekomst zit in zijn carrière. "Ik hoop het vertrouwen stap voor stap terug te kunnen winnen", zei de aangeslagen zanger maandagavond in RTL Late Night. Afgelopen weekeinde onthulde de Volkskrant dat er jarenlang tientallen nepprofielen op social media werden gebruikt om het imago van de zanger op te poetsen.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu probeer de dag door te komen. Ik hoop dat ik op een gegeven moment de muziek weer kan laten spreken." Dotan ging nogmaals diep door het stof. "Ik vind het heel belangrijk duidelijk te hebben dat ik me echt distantieer van de nare opmerkingen naar andere mensen en verhalen die zijn verzonnen." Als dieptepunt noemde de singer-songwriter het verhaal over het leukemiepatiëntje. Dotan zou de jongen in december 2015 de avond van zijn leven hebben gegeven door hem na een concert in de Ziggo Dome te ontmoeten, maar de jongen bleek helemaal niet te bestaan. "Ik wil benadrukken dat ik daar zelf niet achter zit, dat het niet uit mijn hoofd komt."

Desondanks zei Dotan dat hij "het had kunnen en moeten weten" en actie had moeten ondernemen. Het verzonnen verhaal over de doodzieke jongen werd door verschillende media overgenomen. "Ik heb toen echt alleen maar de headline gezien en niet het hele stuk gelezen", gaf de zanger als verklaring voor het uitblijven van een reactie van zijn kant. "Ik heb nadat ik in de Ziggo heb gespeeld twee uur lang staan signeren. Ik heb toen allerlei mensen ontmoet, ook mensen in rolstoelen. Ik kan wel zeggen dat ik het wist, maar dat is gewoon niet zo."

Ongelooflijk dom

Volgens Dotan wordt nu onderzocht hoe het verhaal in de wereld is gekomen. De Home-zanger werd overal "zo misselijk" van, dat hij heeft besloten al zijn social mediakanalen leeg te laten maken. "Ik wil gewoon dat het schoon is." De ontmoeting met een fan in een vliegtuig is volgens Dotan wel echt gebeurd. Een meisje luisterde naar zijn muziek en raadde die aan, niet wetende dat de zanger naast haar zat. "Dat gebeurt regelmatig. Ik ben met mijn gezicht niet veel te zien, mijn muziek is eigenlijk bekender dan dat ik zelf ben." Dat is na de afgelopen dagen waarschijnlijk wel anders, merkte Humberto Tan op. "Ik weet niet of ik het op deze manier had gewild, maar je kan er niet echt omheen."

De zanger zei ook dat "het verhaal bijna een eigen leven is gaan leiden". "Op een gegeven moment wordt aan alles getwijfeld en wordt zo onduidelijk wat echt is. Mensen beginnen te gissen, gaan invullen en speculeren." Volgens Dotan is alles in 2011 "heel onschuldig" begonnen. "Ik zocht manieren om mijn muziek bij meer mensen terecht te laten komen. Daar is het idee ontstaan een aantal accounts aan te maken om hier en daar een like te doen of een liedje aan te vragen." Dotan was "naïef en onzeker" en is "ongelooflijk dom" geweest.

Bedreigd

Dotan benadrukte meermaals dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen. "Het is heel makkelijk om in de slachtofferrol te schieten. Ik ben met de dood bedreigd, voor van alles en nog wat uitgemaakt. Maar als iemand echt denkt dat ik zo'n bericht aan het kloppen ben, dan zou ik diegene ook een lul vinden."

"Ik snap totaal dat mensen teleurgesteld zijn. Helemaal omdat het haaks staat op wat ik naar voren wil brengen." Dotan maakte zich juist hard voor meer openheid en eerlijkheid op social media. "Er is de afgelopen dagen zo veel gezegd en zo veel gebeurd. Ik heb me zo vaak voor de kop geslagen. Ik dacht: idioot, wat heb je in godsnaam gedaan?"

.@DotanMusic reageert op het verzonnen leukemieverhaal #RTLLN pic.twitter.com/mpYCHNcXCx RTL Late Night(@ RTLLateNight) link

.@DotanMusic zegt dat het verhaal over het vliegtuig wél waar is #RTLLN pic.twitter.com/sSP3TKvmL4 RTL Late Night(@ RTLLateNight) link