Dotan geeft toe: “Nepaccounts waren mijn idee” Julia Lassche

20 juni 2019

19u19

Bron: AD 0 Celebrities Zanger Dotan heeft in de middagshow van Qmusic in Nederland toegegeven dat hij de bedenker was van de nepaccounts waarmee hij zijn populariteit kon vergroten. Daar heeft hij veel spijt van. Na een jaar stilte gaat het inmiddels weer goed met de zanger.

Hij heeft een op z'n zachtst gezegd bewogen jaar achter de rug, waarin hij de media ontweek. In een interview vanmiddag bij Qmusic deed de zanger voor het eerst een boekje open over deze roerige tijd.

“Ik vind het wel spannend, ja. Het is de eerste keer dat ik wat zeg nadat er veel is gezegd. En het is wel een ander soort gesprek dan dat ik normaal doe”, zei de Nederlandse zanger.

Dotan begint het interview met het aanbieden van zijn excuses. Hij heeft enorme spijt van zijn acties en betreurt het dat hij mensen heeft gekwetst en teleurgesteld. De zanger vat zijn acties samen als ‘een domme fout’. Hij zocht manieren om bij mensen binnen te komen en kwam er te laat achter dat hij te ver was gegaan.

Ik geloofde niet in mijzelf als muzikant en dat betreur ik Dotan

De zanger geeft toe dat de nepaccounts zijn eigen idee waren. Hij zou het trollenleger, waarvan de eerste accounts in 2010 werden opgericht, niet zelf aangemaakt hebben. Maar hij was zeker op de hoogte. Later had Dotan door dat er iets niet klopte, maar genoot stiekem van de aandacht. Dus deed hij niets aan die nepaccounts. Als de geplaagde zanger terugkijkt denkt hij dat het allemaal is ontstaan uit onzekerheid. “Ik geloofde niet in mijzelf als muzikant en dat betreur ik”, aldus een openhartige Dotan. Over het verhaal van het leukemiepatiëntje zegt Dotan: “Dat kwam niet uit mijn pen, maar ik moet daar wel verantwoordelijkheid voor nemen.”

In april 2018 kwam via de Nederlandse krant de Volkskrant naar buiten dat Dotan ruim 140 nepaccounts had ingeschakeld om zijn reputatie op te poetsen. Door dit interview viel de zanger door de mand en verdween hij een tijd van de radar. Eind vorige maand kondigde Dotan zijn nieuwe single Numb aan, die hij schreef tijdens zijn jaar afwezigheid.

De grootste les die de zanger leerde was dat je “eerlijk en echt moet zijn”. En dat het “oké is”. Hij heeft het afgelopen jaar “veel aan zichzelf gewerkt” en heeft de “weg naar de muziek teruggevonden”. Dotan heeft veel zin in zijn optreden in Paradiso binnenkort. Hij verwacht dat de laatste kaarten snel uitverkocht zullen raken en kijkt uit naar het “beladen optreden”.

Hij sluit het interview af met “Ik wil nogmaals duidelijk maken dat het me heel erg spijt. En dat het nooit zo had mogen gebeuren.”