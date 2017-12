Door dit foutje krijgen we Megan Fox amper nog te zien MVO

10u09 0 anp Megan Fox Celebrities Megan Fox (31) was één van de meest besproken vrouwen van 2007. Toen verscheen de eerste 'Transformers'-film met Megan als sexy sidekick. Ook in de tweede film uit de reeks was ze te zien, maar daarna werd ze plots ontslagen. Haar carrière is nooit meer hetzelfde geweest.

Volgens haar collega's was het Megans eigen fout dat ze niet zo populair was in het wereldje. "Ze was een volledig onbekend meisje, dat in een oversekste rol geduwd werd, om daarna te horen te krijgen dat ze de meest sexy vrouw ter wereld was," zo zegt 'Transformers' tegenspeler Shia LaBeouf. Megan kon niet goed omgaan met die plotse faam, die blijkbaar al snel naar haar hoofd steeg.

De derde 'Transformers'-prent in de franchise kwam zonder veel tekst en uitleg op de proppen met een nieuwe love-interest voor Shia. In het plot van de film werd zelfs niet gehint naar wat er met Megans personage was gebeurd.

'Hitler' op de set

"Eigen schuld," zo klinkt het bij regisseur Michael Bay. Megan had namelijk nogal wat gal over hem gespuwd in een interview.

"Michael wil Napoleon zijn op de set, hij wil een gevaarlijke, grootse reputatie," aldus de actrice. "Tijdens het filmen zou hij nog het liefst gezien worden als Hitler. Maar buiten de set is hij eigenlijk heel verlegen. Hij heeft géén sociale vaardigheden, en dat is best schattig." Het bleek geen goed idee om dat te zeggen over een man die haar op elk moment de deur kon wijzen.

"Toen ze met dat interview naar buiten kwam, zei Steven Spielberg me dat ik haar meteen moest ontslaan," gaat Bay verder. "Ik was niet gekwetst, want ik wist dat Megan graag reacties uitlokte. Dat deed ze alleen op de verkeerde manier. Sorry Megan, dat ik je 12 uur liet werken. Sorry dat ik je op tijd deed opdagen. Films zijn niet altijd rozengeur en maneschijn."

Verontschuldigen

Sindsdien verscheen Megan nog in 10 andere films en 4 tv-series. De meeste films met haar in de hoofdrol flopten echter enorm, en haar carrière is nooit meer volledig hersteld.

"Mijn ontslag bij 'Transformers' was het laagtepunt van mijn carrière," bekent ze in een recent interview met Cosmopolitan. "Het enige dat ik had moeten doen om terug aan de slag te gaan, was mijn verontschuldigingen aanbieden. Maar ik vond mezelf heel wat op mijn 23ste, dus dat deed ik niet. Nu besef ik hoe stom ik toen ben geweest."

Vandaag heeft de actrice naar eigen zeggen haar handen vol met het opvoeden van haar drie kinderen, die ze kreeg met haar echtgenoot Brain Austin Green.