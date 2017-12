Doodsoorzaak van seriemoordenaar Charles Manson is bekend MVO

In de overlijdensakte van Charles Manson staat dat de sekteleider overleden is aan een acute hartstilstand, ademhalingsproblemen en darmkanker. Manson overleed op 19 november op 83-jarige leeftijd.

De tot levenslang veroordeelde sekteleider, die zijn volgelingen aanzette tot gruwelijke moorden, kampte in de maanden voorafgaand aan zijn dood al met darmkanker.

Het lichaam van Manson is tot op heden niet begraven, omdat familieleden en zakenvrienden, waarmee hij al lang samenwerkte, ruziemaken over zijn landgoed. Daaronder vallen ook schilderijen, muziek, gitaren en het zeggenschap over zijn portret, dat gebruikt zou kunnen worden in films en documentaires. Ten minste drie partijen hebben zich aangediend als rechthebbende, waaronder een man die beweert een kleinzoon van Manson te zijn.

Manson zat al meer dan 45 jaar in de gevangenis. In de jaren zestig verzamelde hij een schare overwegend jonge vrouwelijke volgelingen, die bekend stond als de 'Manson Family'. In de zomer van 1969 zette hij ze aan zeven mensen te vermoorden, onder wie Sharon Tate, de zwangere vrouw van regisseur Roman Polanski. Volgens het Openbaar Ministerie was de moordpartij onderdeel van een plan van Manson om een rassenoorlog te ontketenen.