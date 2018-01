Doodsoorzaak The Cranberries-zangeres Dolores O’Riordan eindelijk bekend MVO

26 januari 2018

06u51 0 Celebrities Dolores O’Riordan, de zangeres van The Cranberries, overleed op 15 januari in Londen. Tot vandaag bleef er veel twijfel bestaan rond haar doodsoorzaak, gezien de zangeres enkele uren voordien nog perfect in orde leek. Nu zou er eindelijk uitsluitsel zijn.

Anonieme bronnen bij de Londense politie bevestigen aan een Amerikaanse krant dat O'Riordan stierf aan een overdosis Fentanyl. De verpakking van het product werd teruggevonden naast haar bed. Alles wijst voorlopig dus op zelfmoord. Dat wordt vermoed omdat de The Cranberries-zangeres in 2013 al eens een zelfmoordpoging ondernam op dezelfde manier. Daarnaast had O'Riordan ook last van psychische problemen. Ze vertelde openlijk over haar bipolaire stoornis.

Ze is niet de eerste beroemdheid die door Fentanyl het leven liet. Eerder bezweken ook Prince en Tom Petty aan een overdosis van de pijnstiller.