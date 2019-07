Doodsoorzaak Disney-ster Cameron Boyce bekendgemaakt MVO

31 juli 2019

09u44

Bron: ANP 2 Celebrities Bijna een maand na het overlijden van acteur Cameron Boyce is duidelijk geworden waaraan de Disney-ster overleden is. De 20-jarige Boyce liet het leven op 6 juli door de gevolgen van een epileptische aanval.

In een officieel statement laat de Los Angeles County Department of Medical Examiner-Coroner weten 'dat zijn onverwachte dood te wijten is aan epilepsie'. Het nieuws komt twee dagen nadat Cameron's familie hem eerde op sociale media.



Moeder Libby plaatste een foto van hen samen, met daarbij de tekst: “Mijn zonnestraaltje”. Vader Victor postte een kiekje van Cameron waarop hij te zien is met zijn gitaar. “Cameron was een natuurtalent. Hij heeft zichzelf gitaar leren spelen en speelde vanuit zijn hart. Urenlang was hij aan het spelen. Niet omdat hij een grote show wilde doen maar omdat hij echt gek op muziek was.”



Cameron werd al jong bekend door rollen in de film ‘Grown Ups’ en Disneyserie ‘Jessie’. Hij speelde Carlos in de ‘Descendants’-films, waarvan het derde deel volgende maand uitkomt.