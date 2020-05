Doodsoorzaak 16-jarige ‘The Flash’-acteur bekend: “Hij was al 3 jaar verslaafd” LOV

16 mei 2020

10u55

Bron: New York Post 5 Celebrities In april werd Hollywood geschokt door het compleet onverwachte overlijden van Logan Williams. De 16-jarige acteur, vooral bekend van zijn rol in ‘The Flash’, blijkt te hebben gevochten tegen een verslaving. Dat maakte zijn moeder bekend in een interview met The Post.

Op 2 april kwam het vreselijke nieuws naar buiten dat Logan Williams overleden was, vlak voor zijn 17e verjaardag op 9 april. Een grote schok gezien de jonge leeftijd van de acteur en geen voorgeschiedenis met ziekte. Er lag ook geen ongeval aan de basis van het overlijden. Nu, ruim een maand later, heeft zijn moeder Marlyse Williams voor het eerst een interview gegeven over het overlijden van haar zoon. Daarin geeft ze toe dat uit toxicologisch onderzoek is gebleken dat een overdosis fentanyl hem fataal geworden is. Fentanyl is een sterke pijnstiller met een gelijkaardige werking als morfine, maar dan vele malen sterker.

Marlyse zegt dat zijn overlijden niet voor niets zal zijn. “Ik wil de opioïden epidemie onder de aandacht brengen.” In de Verenigde Staten stierven in 2018 alleen al meer dan 67.000 mensen aan een overdosis opioïden. Het sterftecijfer bij tieners zou al jaren in stijgende lijn zijn. “Zijn dood zal niet tevergeefs zijn. Hij gaat veel mensen op dezelfde weg helpen.”

Verslaving

De verslaving van Logan begon na zijn succes in ‘The Flash’. “Hij genoot echt van het acteren, maar hij was nog zo jong”, zegt zijn moeder aan The Post. Ze ontdekte dat hij op zijn 13e marijuana was beginnen te gebruiken, en van daaruit escaleerde het naar andere drugs. Logan bleef zijn probleem echter ontkennen. Marlyse deed er in die periode van 3 jaar alles aan om haar zoon te helpen. Zo nam ze een tweede hypotheek op haar huis om hem naar een prestigieuze behandelingscenter te sturen. “Ik deed alles behalve hem met handboeien aan me vastmaken. Ik wou hem veilig houden.”

Marlyse zag Logan voor het laatst op 30 maart. “Hij zei: “Mama, ik ga clean worden, en ik ga beter worden. Ik wil mijn nieuwe leven starten.” Het laatste dat we tegen elkaar zeiden is dat we van elkaar houden.” Vier dagen later stond Marlyse in het mortuarium om het lichaam van haar zoon te identificeren. “Hem zo zien was net zo hartverscheurend als het horen dat hij gestorven was. Het was afschuwelijk. Gruwelijk. Hij had het koud”, zegt ze. “Maar ik had het gevoel dat hij rusteloos was, en dat hij me nodig had om hem te vertellen dat hij mocht loslaten. Zijn pijn was voorbij.”