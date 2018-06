Doodgeschoten XXXTentacion zou vader worden lva

22 juni 2018

05u48

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Rapper XXXTentacion, die afgelopen maandag werd doodgeschoten voor de deur bij een motordealer in Deerfield Beach, laat volgens zijn moeder Cleopatra Bernard een heel bijzonder 'erfstuk' na. Volgens haar zou Jahseh, wat zijn echte naam is, over een maanden vader worden.

De vrouw postte een foto van een echo op haar Instagram pagina, met daarbij de tekst: "Hij geeft ons zijn laatste cadeau". Fans van de geliefde rapper wisten niet wat ze zagen en reageerden hysterisch op het bericht. "OMG!! Ik kan niet uitleggen hoe gelukkig me dit maakt!" en "Lang leve XXX!".

He left us a final gift. 28k Likes, 5,261 Comments - @cleo_ohsojazzy on Instagram: "He left us a final gift."

In een video die XXXTentacion eerder dit jaar postte op Instagram, zei hij: "Als ik sterf, zal ik opnieuw geboren worden." Volgens zijn aanhangers is dat exact wat er nu gebeurt. "Jahseh zal verder leven via zijn kind," schreef een fan.

Volgens TMZ is het niet geheel duidelijk wie de moeder van het ongeboren kindje is. De ex-vriendin van "X", Geneva Ayala, is het in elk geval niet, meldt het medium.

Er is inmiddels wel een verdachte opgepakt in de zaak. In de nacht van woensdag op donderdag hield de politie in Zuid-Florida een 22-jarige verdachte aan na een klopjacht over de snelweg I-95.