Doodgeschoten rapper Nipsey Hussle krijgt eigen plein in Los Angeles

10 april 2019

03u22

Nipsey Hussle wordt geëerd met een eigen plein. Een lid van de stadsdeelraad South Los Angeles maakte vandaag bekend dat een kruising in zijn district wordt omgedoopt tot 'Ermias 'Nipsey Hussle' Asghedom Square'.

Morgen wordt er in de stad een grote herdenking gehouden voor de vermoorde rapper. De bijeenkomst vindt plaats in Staples Center, het sportstadion waar ook de memorial voor Michael Jackson werd gehouden in 2009.

Gratis kaarten

Nipsey's familie stelde een onbekend aantal toegangskaarten voor 'Nipsey Hussle Celebration of Life' beschikbaar voor het publiek. De gratis kaarten waren dinsdag in een mum van tijd vergeven. Volgens The Los Angeles Times werden ze enkele uren later al online voor honderden dollars te koop aangeboden.

Nipsey Hussle werd op 31 maart doodgeschoten voor zijn winkel. De kledingzaak ligt aan de kruising die binnenkort zijn naam zal dragen.