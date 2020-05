Dood filmster Natalie Wood blijft na veertig jaar nog steeds een mysterie: “Maar mijn vader is onschuldig!” Silke Denissen

01 mei 2020

13u00 0 Celebrities In 1981 werd filmster Natalie Wood op 43-jarige leeftijd dood teruggevonden in de Stille Oceaan. Hoe ze precies aan haar einde kwam, is nog steeds een mysterie. De verdenking viel echter al snel op haar echtgenoot, Robert Wagner (90). Maar in die theorie gelooft Natalie’s dochter, Natasha Gregson Wagner (49), niet.

Op het laatste weekend van november 1981 besluit filmster Natalie Wood om te gaan varen met haar echtgenoot Robert Wagner en een vriend, acteur Christopher Walken. Hun kinderen - Natasha, Courtney en Katie - besluiten om thuis te blijven. Zij brengen hun weekend liever met hun eigen vrienden door. Maar Natasha, de oudste, heeft een naar gevoel. “Ik vroeg haar om thuis te blijven", schrijft ze in haar nieuwe boek: ‘More Than Love: An Intimate Portrait of My Mother, Natalie Wood’. “Ik wist gewoon dat ik wilde dat ze de trip afzegde en thuisbleef. Het weer en de hele sfeer voelden gevaarlijk aan. Ik huilde, mijn hart bonsde in m’n keel. Ik kon amper ademen." Maar Natalie verzekert haar dochter dat ze wel thuis zal komen en vertrekt.

Ruzie

Eenmaal aangekomen op de boot wordt er al meteen flink gedronken. Wanneer Christopher Walken en echtgenoot Robert Wagner ruzie beginnen maken, gaat Natalie naar haar kajuit. De twee mannen discussiëren over haar toekomst. Christopher, die haar een geweldige actrice vindt, is van mening dat ze moet blijven acteren. Maar Robert ziet eerder een toekomst als huismoeder. Om z'n punt kracht bij te zetten, slaat hij een wijnfles kapot en maant hij de acteur aan om uit haar leven te verdwijnen. Daarna gaat ook hij naar z'n kajuit.

Robert bleef maar vragen of er iets was dat hij anders had kunnen doen. Natasha Gregson Wagner

Natalie is nergens te bespeuren. Robert alarmeert meteen de kustwacht en gaat op zoek naar z'n vrouw. Vier uur later wordt de jol (het kleine bootje met motoraandrijving dat mensen vanop de boot naar het land moet brengen, red.) teruggevonden in een baai in de buurt teruggevonden. Nog eens twee uur later vindt de kustwacht ook Natalie’s lichaam. Robert is helemaal van de kaart. “Hij bleef maar vragen of er iets was dat hij anders had kunnen doen”, zegt Natasha. “Het enige wat hij kon bedenken, is dat Natalie geprobeerd moest hebben om de jol vast te maken aan het schip.” Ook de politie en de lijkschouwer komen tot de conclusie dat haar dood een ongeval was: Natalie hoorde de jol tegen de boot slaan, wilde hem vastmaken, maar struikelde op het natte dek.

Geruchten

Al snel duiken echter geruchten op dat Robert iets met Natalie’s dood te maken zou hebben. Wanneer in 2011, 30 jaar na de tragedie, de zaak wordt heropend, trekt een nieuwe lijkschouwer conclusies die die theorie zouden ondersteunen. “De locatie van de blauwe plekken, de hoeveelheid van de blauwe plekken, het ontbreken van een hoofdletsel of kneuzingen in het gezicht ondersteunen de theorie dat ze de blauwe plekken heeft opgelopen voordat ze in het water belandde", staat er in het rapport te lezen. “Gezien de onbeantwoorde vragen en het beperkt aanvullend bewijs, vindt deze lijkschouwer dat de doodsoorzaak ‘onbepaald’ moet blijven.” Robert is volgens de politie van Los Angeles geen verdachte, maar een ‘persoon van belang’.

“Wat ik wel weet”

Dat Dennis Davern, kapitein van het schip, ook suggereert dat Robert wel eens iets te maken kon hebben met haar dood en haar misschien wel in het water heeft geduwd, doet z’n reputatie geen goed. Maar Natasha - trouwens niet de biologische dochter van Robert - gelooft niets van de beschuldigingen. “Al jarenlang wordt z'n leven verwoest door deze verzonnen schandalen en beschuldigingen", schrijft ze. “Mijn moeder heeft niet langer zelf een stem, maar ik wel. Dit is wat ik weet: dat RJ (Robert, red.) ‘meer dan de liefde’ van Natalie hield. Niemand in mijn omgeving stelde de liefde van mijn vader voor mijn moeder in vraag, of zijn totale wanhoop na haar overlijden. We kunnen nooit met zekerheid weten hoe mijn moeder in het water belandde. Ik focus me op de dingen die ik wel weet: dat mijn vader mijn moeder nooit pijn gedaan zou hebben, of haar niet gered zou hebben als hij wist dat ze in gevaar was.” Ze vervolgt: “Ik focus me op de liefde voor mijn moeder, mijn vader en mijn familie. Mijn moeder was geen tragische, verdoemde persoon. Ze wijdde haar leven aan kunst, aan haar kinderen, aan haar echtgenoot en aan haar hart. Dit is hoe ze herinnerd wilde worden. Niet als iemand die gedefinieerd wordt door haar dood, maar door haar leven.”

Ondertussen woont Robert - 90 jaar oud - in Aspen, zegt Natasha. “De tijd heeft de pijn in z'n ogen niet afgezwakt wanneer hij praat over het verlies van onze moeder. Het is geen overdrijving of cliché wanneer ik zeg dat een deel van hem samen met haar stierf die avond.”

