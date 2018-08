Donderdag 2 augustus: groot verjaardagsfeest in BV-land! MVO

02 augustus 2018

12u44

Bron: Showbizzsite 1 Celebrities Het lijkt wel alsof 2 augustus dé verjaardag is waarop kinderen voorbestemd zijn om bekende Vlaming te worden! Je zal niet geloven hoeveel BV's vandaag hun verjaardag vieren.

Om te beginnen is er Will Tura, die vandaag 78 kaarsjes mag uitblazen. Daarnaast is het ook feest voor Bart Kaël, die 58 is geworden.

De meest geliefde bomma van het land, Annie Geeraerts uit 'Familie', wordt maar liefst 92. De opnames van de soap liggen echter stil in de zomer, dus haar collega's hoeven zich geen zorgen te maken over het aansteken van zoveel kaarsjes.

Emma Bale daarentegen staat nog maar aan het begin van haar carrière, en viert vandaag haar 19de verjaardag.

Tot slot is er nog Hans Ligtvoet, de echtgenoot van alweer een 'Familie'-ster, Sandrine André. Hij wordt er vandaag 64. Gelukkige verjaardag, iedereen!