Donatella Versace toont haar gigantische luxevilla tijdens interview MVO

08 februari 2018

De familie Versace is erg gesteld op hun privacy. Het gebeurt dus niet vaak dat het publiek een blik binnen in hun ravissante luxevilla mag werpen. Toch opende Donatella Versace tijdens een interview de deuren naar zowat elke kamer in het huis, en zelfs de tuin. Bovendien komen we heel wat over de modeontwerpster te weten. Zo is haar favoriete film van het moment 'The Shape of Water', vindt ze een zwarte skinny broek dé musthave voor elke vrouw, en was een gele diamant het mooiste cadeau dat ze ooit kreeg - omdat dat geschenk van haar overleden broer Gianni kwam.