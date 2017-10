Donald Trump ziet liever geen dino op Halloween MVO

REUTERS

Traditiegetrouw ontvangt Amerikaans president Donald Trump op Halloween zingende kinderen aan zijn voordeur. Net als de meeste andere gezinnen deelt hij samen met zijn vrouw, Melania, snoepjes uit aan bont uitgedoste koters.

Hij neemt uitgebreid de tijd om met de kinderen te praten, en er kan hier en daar zelfs een high five vanaf. Eén kostuum stelt Donald echter niet op prijs: een T-Rex. Het kind in kwestie wordt dan ook compleet genegeerd.

Toeschouwers vonden het tafereel hilarisch. Waarschijnlijk omdat activisten in gelijkaardige kostuums eerder dit jaar nog op het gazon van het Witte Huis protesteerden tegen besparingen. Het zou dus kunnen dat de president het jongetje in kwestie verwarde met een politieke tegenstander. Het levert in ieder geval grappige beelden op.

Washington Post Trump ontvangt Halloween zangers in Witte Huis.