Donald Trump wil gratie verlenen aan tv-gezicht Martha Stewart MVO

01 juni 2018

08u08 1 Celebrities De Amerikaanse president Donald Trump overweegt gebruik te maken van zijn bevoegdheid om een aantal mensen gratie te verlenen. Eén van de gelukkigen zou de tv-huisvrouw Martha Stewart zijn, die in 2004 voor vijf maanden in de gevangenis belandde vanwege het afleggen van valse verklaringen over een dubieuze aandelentransactie in 2001.

"Ik denk dat Martha Stewart tot op zekere hoogte hard en onrechtvaardig werd behandeld," zei Trump tegen verslaggevers in het presidentieel vliegtuig onderweg naar Texas. Ook de voormalig gouverneur van Illinois, Rod Blagejovich, zou volgens de president voor gratie in aanmerking komen. De democraat Blagojevich zit sinds 2012 een gevangenisstraf van 14 jaar uit wegens corruptie. Hij bood de voormalige senaatszetel van Barack Obama aan in ruil voor geld of gunsten.

Stewart en Blagojevich hebben beiden een band met Trump. Stewart maakte in 2006 'The Apprentice: Martha Stewart', een spin-off van Trump's televisieshow 'The Celebrity Apprentice'. En Blagojevich was in 2010 gast in het programma van Trump.

Stewart werd veroordeeld voor handelen met voorkennis. Zo verkocht ze haar aandelen voor een medisch bedrijf omdat ze via via wist dat het bedrijf failliet zou gaan en haar aandelen in waarde zouden dalen. Een vriend binnen het bedrijf waarschuwde haar dat ze de aandelen best kon verkopen voor de aankondiging gemaakt zou worden, en dat bespaarde haar 45.000 dollar. Aandelen verkopen met voorkennis is illegaal en wordt gezien als een ernstig misdrijf.