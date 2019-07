Donald Trump verklaart Arnold Schwarzenegger dood SD

12 juli 2019

14u00

Bron: ANP 0 Celebrities President Donald Trump (73) heeft donderdag oud-gouverneur Arnold Schwarzenegger doodverklaard tijdens een event in het Witte Huis. De 71-jarige ‘Terminator’-acteur laat via Twitter echter weten dat hij nog steeds springlevend is en deelt meteen een steek uit naar de president.

Tijdens een evenement in het Witte Huis berichtte Hunter Walker, Yahoo’s Witte Huis-correspondent, dat de president volgende opmerkelijke uitspraak deed: “Arnold Schwarzenegger ... Weet je wat? Hij stierf ... Ik was erbij.” De ‘Terminator’-acteur reageerde via sociale media snel op het bericht: “Ik ben er nog steeds”, twitterde hij. “Wil je belastingaangiften gaan vergelijken?” Trump ligt al jaren onder vuur omdat hij geen openheid van zaken wil geven over zijn belastingpapieren, iets wat alle presidenten voor hem wél hebben gedaan.

Het blijkt nu dat Trump niet écht dacht dat Schwarzenegger gestorven was, maar dat hij het over de kijkcijfers van ‘Celebrity Apprentice' had die ‘gestorven’ zouden zijn nadat de acteur het in 2015 als presentator overnam van Trump. Zo verduidelijkte Walker: “De president had het over de kijkcijfers van ‘Apprentice’ toen hij opwierp dat Schwarzenegger ‘stierf’. Zaken van leven en dood dus.”

I’m still here. Want to compare tax returns, @realDonaldTrump? https://t.co/lMQHsE1bQK Arnold(@ Schwarzenegger) link

Het heeft Trump altijd dwarsgezeten dat Schwarzenegger hem opvolgde als presentator van ‘Celebrity Apprentice’ nadat hij besloot om voor het presidentschap te gaan. In 2017 zei hij bijvoorbeeld: “Ze hebben een grote filmster ingehuurd, Arnold Schwarzenegger, om mijn plek in te nemen. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. De kijkcijfers zijn enorm gedaald. Het is een grote flop. En Mark (Burnett, bedenker van ‘Celebrity Apprentice’, red.) zal nooit meer tegen Trump wedden. Ik wil enkel nog bidden voor Arnold, als dat mogelijk is, voor betere kijkcijfers.”

De ‘Terminator’-acteur liet zich dat niet zomaar zeggen en antwoordde: “Hey Donald, ik heb een geweldig idee. Waarom wisselen we niet van job? Jij gaat terug naar tv aangezien je zo'n expert bent qua kijkcijfers, en ik neem jouw job over, dan kunnen mensen eindelijk weer gerust slapen.” Na een seizoen hield de voormalige gouverneur er trouwens alweer mee op, omdat Trump’s naam nog steeds verbonden was aan de show. “Ik heb veel geleerd en een fijne tijd gehad, het was een grote kans”, zei hij. “Maar onder deze omstandigheden wil ik het niet opnieuw doen. Zelfs als ze het me zouden vragen, zou ik nee zeggen. Aangezien Trump iets te maken had met de show, laat dat een slechte nasmaak achter bij de mensen. Ze willen niet deelnemen als kijker of sponsor of op een andere manier de show steunen. Het is een verdeelde tijd en ik denk dat de show daar het slachtoffer van is geworden.”