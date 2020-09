Donald Trump haalt uit naar Meghan Markle: “Ik wens Harry veel geluk. Hij zal het nodig hebben” SDE

24 september 2020

10u42 2 Celebrities Een video waarin Meghan Markle (39) en prins Harry (35) de Amerikanen oproepen om te gaan stemmen, is in het verkeerde keelgat geschoten bij huidig president Donald Trump (74).

In een filmpje voor Time 100 riepen Meghan Markle en haar echtgenoot Harry de Amerikanen op om binnenkort naar de stembussen te trekken. “Elke verkiezing is zogezegd de belangrijkste verkiezing uit ons leven”, klonk het bij Meghan. “Maar deze is het echt. Wanneer we stemmen, zetten we onze waarden om in actie en worden onze stemmen gehoord." Harry riep daarop de Amerikanen op om “aanzetten tot haat, foute informatie en online negativiteit af te wijzen." Geen van beiden noemde een van de twee presidentskandidaten: Joe Biden en huidig president Donald Trump.

Toch interpreteerde die laatste het filmpje als een aanval op zijn persoon, zo bleek uit een persconferentie. Toen hem gevraagd werd naar de video, die volgens de journalist “mensen aanmoedigde om voor Joe Biden te stemmen", antwoordde hij: “Ik ben geen fan van haar. Ik zal je dit zeggen - en ze heeft het waarschijnlijk nog al gehoord - maar ik wens Harry heel veel geluk. Hij zal het kunnen gebruiken."

Nu Meghan en Harry in Californië wonen, kan de voormalige actrice opnieuw gaan stemmen. Harry kan daarentegen geen stem uitbrengen omdat hij (nog) geen Amerikaans staatsburger is. Hij heeft trouwens nog nooit in z'n leven gestemd, want Britse royals worden geacht politiek neutraal te zijn.

Lees ook:

Meghan Markle krijgt tik op de vingers van rechter om hoge kosten rechtszaak

Meghan en Harry vragen in tv-special aandacht voor de presidentsverkiezingen