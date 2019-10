Donald Trump haalt uit naar Beyoncé: “Ik heb haar niet nodig om te winnen” Redactie

11 oktober 2019

16u31

President Donald Trump heeft donderdagavond hard uitgehaald naar Beyoncé, Jay-Z en Bruce Springsteen. De Republikein beschimpte de sterren vanwege hun steun aan Hillary Clinton tijdens verkiezingscampagne in 2016. De sterren traden toen op voor de Democratische kandidate.

Trump ging niet in op de vele onderzoeken die naar hem lopen voor een mogelijke impeachement-procedure, onder meer vanwege een gesprek met de Oekraïense president over zijn politieke rivaal Joe Biden. Maar hij haalde wel flink uit naar de artiesten die Clinton steunden in de presidentsrace. Het was niet duidelijk waarom Trump dit maal exact Beyoncé en Bruce Springsteen op de korrel nam over een evenement van zeker drie jaar geleden. "Ik had Beyoncé en Jay-Z niet nodig om te winnen en Bruce Springsteen al helemaal niet", schimpte Trump. "Bruce deed twee liedjes en ging daarna weg. En daarna liet iedereen hem in de steek. En Clinton spreekt nog voor dezelfde zielige mensen als toen. Dit is het gekste dat ik ooit heb gezien.”

Trump maakte tijdens de rally ook gebruik van het nummer ‘Purple Rain’ van Prince. De erfgenamen van de zanger reageerden hier woest op. Zij hadden Trump al eerder aangesproken op het feit dat hij dat niet mag doen zonder hun toestemming. Het is onduidelijk of zij stappen tegen het Witte Huis gaan ondernemen.