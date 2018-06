Donald Trump boos op talkshowhost Jimmy Fallon: "Wees een vent, Jimmy" IB

Bron: ANP/BuzzE 1 Celebrities Hoewel het bijna twee jaar geleden is dat Donald Trump te gast was bij talkshowhost Jimmy Fallon, toen nog als presidentskandidaat, is er nog altijd een 'fittie' gaande tussen hen. Trump verwijt Fallon dat hij "niet zo moet janken" over het interview dat hij met hem gedaan heeft en waarmee hij Trump naar eigen zeggen menselijker maakte, aldus de Amerikaanse president op Twitter.

Fallon vroeg in de betreffende show of hij het haar van Trump door de war mocht halen, iets waarmee de presidentskandidaat instemde. De talkshowhost kreeg hiermee de lachers op zijn hand en Trump reageerde sportief in het programma. Na afloop werd Jimmy van meerdere kanten aangevallen over zijn 'lollige' interview en kreeg hij het verwijt Trump in een veel te goed daglicht te hebben gezet, iets waarmee de presentator het in eerste instantie niet eens was. NuTrump eenmaal verkozen is tot president en een afwijkend beleid blijkt te voeren vergeleken bij zijn voorgangers, krabbelt Fallon terug.

.@jimmyfallon is now whimpering to all that he did the famous “hair show” with me (where he seriously messed up my hair), & that he would have now done it differently because it is said to have “humanized” me-he is taking heat. He called & said “monster ratings.” Be a man Jimmy! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Menselijker gemaakt"

"Het spijt me, ik heb hier niemand pijn mee willen doen. Als ik erop terugkijk, zou ik het anders hebben gedaan," aldus Jimmy in een recent interview. Trump haalde hard uit naar de presentator toen hij hier lucht van kreeg. "Jimmy Fallon huilt nu over de beruchte 'haar' show die hij met mij deed (en waarbij hij mijn haar serieus door de war haalde!) Omdat het mij menselijker zou hebben gemaakt, maakt 'ie ineens gekke sprongen. Terwijl hij me de dag na de show opbelde om te zeggen hoe goed en hoog de kijkcijfers wel niet waren. Wees effe een vent, Jimmy!", aldus Trump op Twitter.

Sinds de show met Trump zouden de kijkcijfers van Jimmy omlaag zijn gegaan. Criticasters zouden hem op politiek vlak 'te licht' vinden.