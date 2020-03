Dolverliefde Heidi Klum deelt subtiele steek uit naar ex Seal: “Alsof ik voor het eerst een partner heb” SDE

30 maart 2020

15u01 0 Celebrities Heidi Klum (46) trad vorig jaar (twee keer) in het huwelijksbootje met de zestien jaar jongere muzikant Tom Kaulitz (30). Tussen de twee gaat het nog altijd geweldig, vertelt het topmodel in een nieuw interview, al deelt ze daarbij subtiel een steek uit aan haar ex-man, Seal (57).

In februari 2019 stapte Heidi Klum in het allergrootste geheim in het huwelijksbootje met de gitarist van Tokio Hotel, Tom Kaulitz. De twee waren op dat moment slechts twee maanden verloofd, en nog geen jaar samen. In augustus van dat jaar deden ze de ceremonie nog eens over Italië, op een luxejacht. Van een overhaaste beslissing lijkt geen sprake, want het topmodel en de muzikant zijn nog steeds erg gelukkig samen. Dat vertelt Heidi in een nieuw interview met The Sun. “Afgelopen jaar was erg druk", zegt ze. “Het was geweldig. Ik ontmoette mijn echtgenoot twee jaar geleden. Het voelt alsof ik voor het eerst een partner heb. Als ik problemen heb of iets probeer uit te vogelen, dan toont hij zich een geweldige luisteraar. Het is gewoon ongelofelijk om een partner te hebben. Ik ben veel gelukkiger." En Heidi vervolgt: “Voor het eerst heb ik een partner waarmee ik dingen kan bespreken. Iemand met wie ik de taken in het leven kan delen. In het verleden was ik altijd alleen in die zaken.”

Huwelijk

Opvallende woorden, want Heidi was al twee keer eerder getrouwd. In 1997 huwde ze voor het eerst, met stylist Ric Pipino. Dat huwelijk duurde vijf jaar. In 2002 was het sprookje uit. Na een relatie met de Italiaanse zakenman Flavio Briatore, waaruit dochter Helene Boshoven Samuel geboren werd, stapte Heidi in mei 2005 in het huwelijksbootje met zanger Seal. Het leek erop dat ze een erg solide huwelijk hadden, dat bekroond werd met drie kinderen. En elk jaar vernieuwden Heidi en Seal hun huwelijksgeloften, in een hoogst eigen stijl: in 2009 gingen ze bijvoorbeeld voor het thema ‘white trash’. “Het werd een heel circus”, zei Seal daar later over. Maar in 2012 was ook hun relatie voorbij.

Maar Heidi heeft haar lessen getrokken uit die voorbije huwelijken, én weet ondertussen ook welke raad ze aan een man die gaat trouwen zou geven: “Misschien om soms meer te luisteren dan te praten”, zegt ze. “Ik denk dat vrouwen op voorhand erg nerveus zijn, dus het is altijd goed om hen hun eigen ding te laten doen. Voor mij was het al de derde keer. Dat was gemakkelijker - ik was niet zo nerveus", geeft ze toe.

Duitse opvoeding

En wie met Heidi trouwt, moet er natuurlijk ook haar kinderen bijnemen, zegt ze. Opvoeden gebeurt vooral op Duitse manier, klinkt het. “Ik heb bepaalde Duitse - hoe moet ik het zeggen - kenmerken, zoals stiptheid en betrouwbaarheid", zegt ze. “Misschien lijk ik daarom niet zo leuk, maar ik denk dat het beter is om duidelijk te zijn. Elke dag koken we vers en gebruiken we groenten uit onze tuin. Het belangrijke is dat we samen gaan zitten en over onze dag praten. We eten om zes uur stipt", haalt het topmodel aan. “Dat is belangrijk, want de bedtijden zitten vol. Een kind om half acht, een kind om acht, een kind om half negen en de laatste om negen uur. Als het eten vertraging oploopt, dan krijg je een sneeuwbaleffect. De volgende dag zie je dan de donkere kringen onder hun ogen. Ik ben nogal Duits over tijdsschema’s.” Het lijkt er gelukkig op dat Tom - zelf een Duitser - met die Duitse strengheid om kan.