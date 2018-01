Dolores O’Riordan zat nog "vol leven" toen ze enkele uren voor haar dood naar vriend belde MVO

Dolores (46) stief plotseling tijdens een verblijf in Londen. "Ze liet een voicemail achter, net na middernacht," zegt Waite. "Daarin vertelde ze me hoe gek ze was op de Bad Wolves cover van haar nummer 'Zombie'. Ze klonk erg levendig, ze maakte grapjes en zei nog dat ze er naar uitkeek om mij en mijn vrouw volgende week weer te zien. Het nieuws van haar overlijden is echt verschrikkelijk. Mijn innige deelneming aan haar ex-man en haar kinderen."

De doodsoorzaak van de Ierse zangeres is voorlopig nog niet bekend.