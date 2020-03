Dolly Parton wordt 75, maar gaat onvermoeibaar verder: “Ik wil weer de cover van Playboy halen” TDS

Bron: Closer 0 Celebrities Toen Dolly Parton destijds ‘I Will Always Love You’ schreef, had ze misschien haar ontelbare fans in gedachten. De zangeres is vastberaden hen nooit in de steek te laten, en daarom zingt ze ook op 74-jarige leeftijd onvermoeibaar verder. “Ik heb het gevoel dat God me gevraagd heeft door te zetten totdat hij zegt om te stoppen”, zegt Dolly in Closer Magazine. “Daar heeft hij mij nog niets over verteld, dus ik denk niet eens aan mijn pensioen. Ik geloof dat ik iets te geven heb aan deze wereld.”

Voor wie er nog aan twijfelde: Dolly heeft al jaren een immense status in Amerika en ver daarbuiten. Als zangeres, muzikante, zakenvrouw én als mens. Nochtans was er geen enkele reden om aan te nemen dat ze ooit een wereldster zou worden. Ze groeide op in Tennessee op het platteland, als vierde kind van een straatarm en diepgelovig gezin. Toch koesterde ze grote dromen: Dolly wilde een ster worden en wist dat ze als ‘klein meisje’ het onderste uit de kan zou moeten halen om dat voor elkaar te krijgen.

Haar eerste liedjes schreef ze al toen ze amper zeven jaar oud was. Ze gaf haar eerste tv-optreden op haar twaalfde en op 13-jarige leeftijd bracht ze haar allereerste nummers uit bij een lokaal platenlabel. In 1966, als Dolly 20 jaar oud was, stapte ze in het huwelijksbootje met Carl Dean. De twee zijn nog steeds gelukkig samen. Nog geen jaar later brak de zangeres pas écht door: haar nummer ‘Dumb Blonde’ werd een wereldhit en bombardeerde haar tot het sterrendom.

Trots

“Ik heb me nooit geschaamd voor mijn opvoeding, ik ben er zelfs trots op”, blikt Dolly terug in Closer Magazine. “We waren arm, maar we waren ook rijk. Zoals mijn moeder zei: rijk in de dingen die ertoe doen. Vriendelijkheid, liefde en begrip. Het hangt er gewoon vanaf wat je als rijkdom en succes beschouwt.” Haar bescheiden opvoeding en nederige houding zorgden ervoor dat Dolly een eigen liefdadigheidsinstelling in het leven riep: The Imagination Library, een organisatie die al meer dan 100 miljoen boeken gratis aan kinderen heeft bezorgd.

Het project ligt de zangeres bijzonder na aan het hart. “Mijn vader kon niet lezen of schrijven. Dat was enorm beperkend voor hem”, zegt Dolly, die niet wil dat anderen hetzelfde lot ondergaan. “Van alle dingen die ik in mijn leven heb gedaan - en het is veel geweest omdat ik er al heel lang ben - is dit een van de meest waardevolle waar ik het meest trots op ben. Ik ben nauw betrokken bij het werken met deze kinderen. Ik geloof echt dat, als je het geluk hebt om te kunnen helpen, je dat ook moet doen.”

Blijven zingen

Inmiddels schreef Dolly Parton meer dan 450 nummers en heeft ze tientallen albums op haar naam staan. En naast haar glansrijke carrière als zangeres - met wereldhits als ‘Jolene’ en ‘9to5' - werd ze opgenomen in de Songwriters Hall of Fame, acteerde ze in verschillende kaskrakers, riep ze de populaire podcast ‘Dolly Partons America’ in het leven, werkte ze mee aan een eigen reeks op Netflix, schreef ze mee aan de musical ‘9 to 5' over haar leven en zong ze ondertussen nog wat songs in voor andere artiesten. Ze runt opvallend genoeg ook een eigen pretpark: Dollywood, een park vol achtbanen, televisiestudio’s en winkels met memorabilia en souvenirs. Dollywood trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers.

En toch heeft Dolly nog één opvallende wens: voor haar 75ste verjaardag volgend jaar wil ze graag nog eens de cover van Playboy sieren. “Ik denk dat het een giller zou zijn als ze ervoor zouden gaan”, zegt Dolly, die in 1978 al met ‘konijnenoren’ op de voorpagina van het naaktblad prijkte. Ze is zelfs bereid hetzelfde kostuum te dragen: “Ik zou het waarschijnlijk nog kunnen gebruiken. En mijn borsten zijn ook nog steeds hetzelfde!”

Plastische ingrepen

Over haar ‘eeuwig jonge’ uiterlijk is de afgelopen jaren al heel wat inkt gevloeid. Al ziet Dolly er totaal geen graten in om onder het mes te gaan voor allerlei plastische ingrepen. “Ik zal nooit verlost geraken van collageen”, grapt de zangeres. “Ach, het is nu eenmaal wat ik doe. Ik heb alles aan mijn kieren en plooien laten doen wat ze maar kunnen doen, zonder dat ik er nu uitzie als een plastic pop.”

Niet dat ze zich daar zorgen over maakt. “Het goede aan mij is dat ik een eigen, kenmerkend uiterlijk heb - ik ben een beetje cartoonachtig en tekenfilmfiguren worden ook nooit ouder”, zegt ze. “Zelfs als ik 90 ben, zal ik er waarschijnlijk nog steeds hetzelfde uitzien. Alleen met misschien een beetje dikkere laag make-up en groter haar. Ik zeg altijd dat goede belichting, goede make-up en goede dokters wonderen doen. Oh, en een goede houding kan ook nooit kwaad, natuurlijk.”

