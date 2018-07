Dolly Parton: "We hadden vroeger zelfs geen stromend water" TK

20 juli 2018

08u47

In de nieuwe talkshow 'Shine On With Reese', waarin Reese Witherspoon vrouwen interviewt die haar inspireren, heeft Dolly Parton bekend dat ze behoorlijk heeft afgezien in de periode voordat ze doorbrak. De wereldberoemde countryzangeres vertelde dat ze onderweg regelmatig in haar auto sliep om geld voor een hotelkamer te besparen.

"Ik ben opgegroeid met 11 broers en zussen in de bergen van Tennessee. We waren arm, hadden geen stromend water, maar dat heeft me er niet van weerhouden om mijn dromen na te jagen. Mijn vader zag het niet zitten dat ik de wijde wereld introk, hij wilde niet eens dat ik naar school ging. Gewoon omdat hij bang was dat zijn meiden iets overkwam," aldus de superster.

Over haar 'rijdende' hotel zegt Dolly: "Mijn slaapkamer was de achterbank en mijn oom Bill, met wie ik naar Nashville ging om op te treden, sliep op de voorstoelen. Mijn haar waste ik in de wc van een pompstation en mijn makeup deed ik op met behulp van de zijspiegel van de auto. Zo heb ik het gedaan."