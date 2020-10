Dolly Parton mogelijk weer in Playboy ter ere van 75ste verjaardag SDE

05 oktober 2020

19u03

Bron: ANP 0 Celebrities Dolly Parton keert mogelijk terug in de Playboy, zo meldt de Daily Mail. De zangeres is in gesprek met blad, dat een speciale uitgave wil maken vanwege de aanstaande verjaardag van Parton. Ze wordt in januari 75 jaar oud.

Veertig jaar geleden stond Dolly Parton ook al schaars gekleed in het wereldberoemde magazine. Een 'terugkeer' lijkt nu dus voor handen. "Ja, ik zou het kunnen doen", zegt Parton, onder meer bekend van haar hit ‘Jolene’, in een radio-interview. Wel benadrukt de zangeres dat de shoot smaakvol moet gebeuren en dat ze een erg goed interview verwacht. “Dus ja, we hebben erover gepraat", besluit ze.

Eerder dit jaar zei Dolly Parton dat haar borsten nog steeds niet zouden misstaan in een 'bunny-outfit'. “Ik ben niet van plan om op pensioen te gaan", klonk het toen. “Ik ben net 74 geworden en wil graag op de cover van Playboy staan." Ook vertelde ze toen dat ze haar boezem heeft verzekerd voor 600.000 dollar (500.000euro).

