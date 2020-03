Dolly Parton gaat kinderen online voorlezen MVO

31 maart 2020

17u54

Nu haar eigen documentaire 'The Library That Dolly Built' vanwege het coronavirus voorlopig niet in de bioscoop verschijnt, heeft Dolly Parton (74) besloten om eens per week kinderen verhaaltjes voor te lezen voordat ze gaan slapen. Haar online programma krijgt de naam 'Goodnight With Dolly'.

De docu die de zangeres maakte, belicht Dolly’s werk voor haar non-profitstichting Imagination Library. Nadat deze in 1995 werd opgericht, werden er al meer dan 135 miljoen boeken geschonken aan Amerikaanse kinderen en worden er momenteel wereldwijd 1,5 miljoen boeken per maand aan kinderen geschonken. Het coronavirus zorgde er echter voor dat de docu voorlopig is uitgesteld tot september.

“Hoewel dit natuurlijk het juiste is om te doen nu, is het uitstellen van de documentaire wel een teleurstelling voor me. Er waren zoveel evenementen georganiseerd die gelinkt waren aan mijn stichting, wat vooral kinderen ten goede zou komen. Maar we gaan het gewoon op een later moment doen,” aldus Dolly.

Ze vervolgt: “Voorlezen aan kinderen is iets wat ik al heel lang wilde doen, maar de timing was nooit goed. Dit is het juiste moment om verhalen en liefde met elkaar te delen. Het is een grote eer voor mij om samen te mogen werken met zulke getalenteerde schrijvers en illustrators. Zij zorgen ervoor dat we een lach op ons gezicht krijgen en zetten ons aan het denken.”