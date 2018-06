Dolly Parton bevestigt: Netflix-reeks over haar muziek in de maak TDS

05 juni 2018

00u03

Bron: ANP 0 Celebrities Netflix maakt een achtdelige serie op basis van de muziek van Dolly Parton. Elke aflevering van de nog titelloze serie is gebaseerd op een nummer van de iconische countryzangeres. Dolly Parton is niet alleen als artiest aan de serie verbonden, maar ook als uitvoerend producent.

"Als liedjesschrijver heb ik er altijd van genoten verhalen te vertellen via mijn muziek. Ik vind het fantastisch om een aantal van mijn favoriete liedjes tot leven te wekken met Netflix", zegt Dolly Parton tegen The Hollywood Reporter. "We hopen dat onze show families en mensen van alle generaties zal inspireren en vermaken."

Eerder maakte NBC een aantal films over Dolly Parton, waaronder Coat of Many Colours die in december 2015 13 miljoen kijkers trok. Het vervolg Coat of Many Colors: Circle of Love wist een jaar later 11,5 miljoen kijkers aan zich te binden.

Dat Dolly Parton met Netflix in gesprek was, lekte afgelopen weekend uit doordat Grace And Frankie-ster Lily Tomlin haar mond voorbij praatte. Gevraagd naar wie er op hun wensenlijstje staan voor een gastrol in de comedy, brachten Lily en tegenspeler Jane Fonda hun 9 To 5-collega Dolly Parton ter sprake. Lily legde daarop uit dat Dolly misschien lastig in te plannen zal zijn, omdat ze werkt aan haar eigen Netflix-project.