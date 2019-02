Dolgelukkige Richard E. Grant krijgt na 48 jaar eindelijk antwoord op zijn fanmail aan Barbra Streisand SD

01 februari 2019

15u01

Bron: Indiewire 0 Celebrities In 1971 was de Oscargenomineerde acteur Richard E. Grant amper 14 jaar oud. Toch schreef hij toen een vurige brief naar Barbra Streisand, die nu, 48 jaar later, door de legendarische actrice beantwoord werd.

In 1971 schreef de toen 14-jarige Richard E. Grant een enthousiaste brief naar actrice Barbra Streisand, drie jaar nadat haar film ‘Funny Girl’ uitkwam. “Beste Barbra Streisand”, begint de brief. “U kent me nog niet, maar ik schrijf om u een idee voor te stellen dat u misschien in overweging kunt nemen.” Hij vertelt verder dat hij in het Afrikaanse Swaziland leeft en dat hij en zijn familie grote fans van haar zijn. “Ik las in de krant dat u zich moe voelt en onder druk van de roem en uw mislukte romance met mr. Ryan O’Neal. Ik zou u graag een vakantie van twee weken - of langer - in ons huis willen aanbieden, dat erg mooi is en een prachtig zicht heeft op de Ezulwini-vallei. Hier kan u rusten. Niemand zal u lastig vallen, want niet veel mensen zullen weten wie u bent, want uw films spelen maar drie dagen in één bioscoop. Neem mijn verzoek alsjeblieft serieus. U zal altijd welkom zijn. Met vriendelijke groeten, en in afwachting van een snel antwoord.”

As a lifelong fan of someone you’ll understand what it meant for me to take this snap outside the home of @BarbraStreisand Asked Security for permission & he replied ‘It’s a public road, but thanks for asking’ Wrote her this letter when I was 14. My wife is very understanding! pic.twitter.com/3SohXKpgZT Richard E. Grant(@ RichardEGrant) link

Grant hoorde niets van zijn favoriete actrice. Daarmee leek de kous af. Op 29 januari 2019 postte hij - zo blij als een kind - echter een foto op Twitter waarop hij voor Streisand’s huis stond, samen met de brief die hij 48 jaar geleden aan haar bezorgde. Deze keer wist hij de legendarische actrice wel te bereiken. Nog dezelfde dag reageerde ze via Twitter. “Beste Richard. Wat een geweldige brief schreef je me toen je veertien was! En kijk waar je nu bent! Je was geweldig in je laatste film met Melissa. Proficiat en veel liefs, Barbra.” Dat Grant blij was met Streisand’s antwoord, is het minste dat je kunt zeggen. De acteur barstte bijna in tranen uit toen zijn dochter hem de tweet voorlas.

My pal Nicole Wilcox took this photo as my daughter read me @BarbraStreisand ‘s tweet/response to a letter I sent her 47 yrs ago. Am completely crinkle faced & overcome with emotion. My ‘Message in a bottle’ miracle. 😭😍😇 pic.twitter.com/bJMko098we Richard E. Grant(@ RichardEGrant) link

Richard E. Grant is dit jaar genomineerd voor zijn eerste Oscar voor zijn rol in ‘Can You Ever Forgive Me?’. Streisand kreeg in haar carrière twee Oscars.