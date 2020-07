Doctor Meghan? Het mysterie van Markle’s nieuwe titel SDE

09 juli 2020

10u36

Bron: The Sun 0 Royalty Internetgebruikers trokken grote ogen toen ze op Companies House, een Britse overheidswebsite, lazen dat Meghan Markle (38) tegenwoordig door het leven gaat als ‘Dr. The Duchess of Sussex’. Vermoedelijk gaat het om een menselijke fout.

Dat Meghan Markle zich sinds de Megxit niet langer ‘Koninklijke Hoogheid' mag laten noemen, dat is al langer bekend. Maar dat de overheidswebsite Companies House haar benoemt als ‘Dr. The Duchess of Sussex’ roept ook vragen op. Want die titel, ‘Doctor’, mag in principe enkel gebruikt worden door iemand die een medisch diploma heeft of een doctoraat op z'n naam heeft staan. Meghan Markle heeft geen van beide.

“De hertogin is zeker en vast geen ‘doctor’”, klinkt het bij een insider van de koninklijke familie. En een ander reageert: “Ik moet toegeven dat ik twee keer moest kijken toen ik zag dat ze van Meghan een ‘doctor’ gemaakt hadden. Ze hebben haar al veel dingen genoemd, maar ‘Doctor Meghan’ heb ik nog nooit gehoord.”

Een menselijke fout lijkt dus het meest waarschijnlijke. Bij navraag klonk het bij Companies House: “We zijn de zaak aan het bekijken." Niet lang daarna was haar nieuwe titel plots verdwenen.