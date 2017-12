Dochtertje voor 'The Office'-actrice en single-mama Mindy Kaling: "Het draait nu niet meer alleen om mij" MVO

Goed nieuws voor actrice Mindy Kaling. De 38-jarige actrice werd vorige week vrijdag moeder van een dochtertje, dat zij Katherine heeft genoemd.

In juli werd bekend dat Mindy zwanger was van haar eerste kindje, wat voor haar "een onverwachte verrassing" was. Over de vader van het kind heeft ze nooit iets naar buiten gebracht. Ze heeft momenteel geen relatie.

De ster van de tv-shows 'The Mindy Project' en 'The Office' keek enorm uit naar het moederschap, zo vertelde ze in een eerder interview met NBC: "Ik heb over alles in mijn leven de controle, maar dit wordt iets heel nieuws. Het gaat niet meer alleen maar om mij. Ik wil graag een leuke moeder worden, waarmee je lol kunt hebben."