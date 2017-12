Dochtertje voor 'The Big Bang Theory'-actrice: "Maar het was bijna niet gelukt" MVO

In 'The Big Bang Theory' kreeg haar personage Bernadette al eens een dochtertje, maar nu mag ook actrice Melissa Rauch zich mama van een meisje noemen. Haar dochter kreeg de naam Sadie.

Melissa kondigde de komst van Sadie zelf aan op Instagram. "Onze harten knappen bijna uit elkaar van liefde voor haar", schreef ze in het bericht. Daarin stond ze ook stil bij de moeilijkheden die ze heeft ervaren om haar kinderwens uit te laten komen. "Na de lange weg hiernaartoe, neem ik dit niet aan als vanzelfsprekend," laat ze in de post weten. "Aan degenen die die weg nog bewandelen: ik denk aan jullie, vandaag en altijd."

De actrice maakte deze zomer bekend dat ze zwanger was met een ingezonden brief in Glamour. Daarin vertelde ze dat een eerdere zwangerschap in een miskraam eindigde. Ze schreef daar naar eigen zeggen over omdat ze weet dat het voor sommige vrouwen moeilijk is dit soort aankondigingen te lezen. "In de tijd waarin ik rouwde om het verlies van een zwangerschap of kampte met vruchtbaarheidsproblemen, voelde elke gelukkige babymededeling als een kleine steek in mijn hart. Dus toen ik dit nieuws moest delen, kon ik alleen maar denken aan vrouwen die ook in die situatie zitten. Het voelde huichelachtig om hen niet te vertellen hoe moeilijk het voor mij is geweest."

In de brief riep Melissa lezers op terughoudender te zijn met babyvragen. "Ik hoop dat we ons er als samenleving iets bewuster van worden hoe veelvoorkomend vruchtbaarheidsproblemen zijn. Dan worden we misschien ook wat minder bot in het vragen naar de babyplannen van vrouwen."

I am beyond over the moon to share that our beautiful baby girl, Sadie Rauch, has arrived and our hearts are bursting at the seams with love for her. I will never take for granted the difficult road it took to get here. To those on that road: I'm sending you so much love today and always. 💕💕💕💕💕💕 Een foto die is geplaatst door Melissa Rauch (@themelissarauch) op 05 dec 2017 om 01:09 CET