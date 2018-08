Dochtertje Serena Williams wordt deze week 1 jaar, maar krijgt geen feestje TK

28 augustus 2018

20u28

Bron: Metro UK 0 Celebrities Op 1 september wordt Alexis Olympia, het dochtertje van Serena Williams, een jaar oud. Er zal ten huize Williams echter geen feestje georganiseerd worden met taart en ballonnen. Serena heeft te kennen gegeven dat de mijlpaal niet gevierd zal worden.

Tijdens een persconferentie voor de US Open vroeg een van de journalisten aan Serena hoe ze de verjaardag van Alexis zou vieren. "Staat er een feestje gepland?", vroeg de reporter in kwestie. De 36-jarige tennisster gaf een verrassend antwoord: "Olympia viert haar verjaardagen niet."

Geen feestje dus voor de jarige peuter, en dat heeft alles te maken met de geloofsovertuiging van Serena. Ze behoort immers tot Jehova's getuigen, een religie die op bepaalde vlakken afwijkt van het traditionele christendom. Zo worden feestdagen als Pasen en Kerstmis er niet gevierd, en ook verjaardagen worden overgeslaan. Volgens Jehova's getuigen hebben die feesten immers een ketterse oorsprong en hebben ze niets met God te maken.

Serena liet zich vorig jaar in Vogue al ontvallen dat haar geloof belangrijk is voor haar. "Ik heb het in het verleden nooit echt in de praktijk toegepast, maar ik wil me er nu mee gaan bezighouden." Ook haar man Alexis Ohanian, mede-oprichter van Reddit, heeft zich intussen bekeerd. "Hij is niet in een religieus gezin opgegroeid, maar hij staat ervoor open en neemt zelfs het voortouw nu. Hij zet mijn belangen voorop."

The countdown is on for New York! I’m so excited for my first pop-up shop in NYC from Friday - Sunday @Tictail, a female-run business like mine. If you can’t make it in person, you can still shop our exclusive NYC tee that launches this Friday. Een foto die is geplaatst door null (@serenawilliams) op 21 aug 2018 om 15:12 CEST