Dochtertje Michael Bublé heet Vida

31 juli 2018

11u52

Bron: ANP 0 Celebrities Michael Bublé en zijn vrouw Luisa Lopilato hebben hun vorige week geboren dochter Vida genoemd. Voluit heet het meisje Vida Amber Betty Bublé, bevestigde een woordvoerder van de zanger aan People.

Vida is vernoemd naar haar oma's. Amber is de naam van Luisa's moeder, Michaels moeder heet Betty. Het meisje, wier voornaam Spaans is voor leven, kwam woensdag ter wereld in Vancouver. Vida is de eerste dochter voor Michael en zijn echtgenote. Ze heeft twee oudere broers: Noah (4) en Elias (2).

"Iedereen is weer thuis", aldus Michaels woordvoerder. "Het hele gezin is dolblij met de nieuwe aanwinst."