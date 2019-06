Dochtertje Kylie Jenner met allergische reactie naar ziekenhuis SD

03 juni 2019

16u09

Bron: ANP 0 Celebrities Stormi Webster, het 15 maanden oude dochtertje van Kylie Jenner (21) en Travis Scott (28), is zondag in het ziekenhuis beland. Het meisje kreeg een allergische reactie en moest behandeld worden.

“Een dag in het ziekenhuis doorgebracht met mijn baby”, schreef Kylie Jenner op Instagram. “Ze had een allergische reactie maar is nu opnieuw 100% oké. We zijn opnieuw thuis. Niets anders doet ertoe wanneer deze dingen gebeuren. God zegene alle moeders met zieke kinderen. Ik stuur jullie liefde en positieve energie”, klinkt het. In een ander bericht dankte de realityster God dat het incident zo goed afliep voor kleine Stormi. “We zijn ongelooflijk gezegend, bedankt God. Ik geloof in een weerspiegeling zijn van wat je graag wil ontvangen. Als je liefde wil, geef dan liefde. Als je succes wil, wens iemand dan succes toe.” Waarop Stormi precies slecht reageerde, is niet geweten.